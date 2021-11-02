準國家公園縮水七成 滇：與川存邊界糾紛

稱資源爭奪引發民間械鬥不斷

澎湃新聞引述雲南省林業和草原局在答覆政協委員「創建香格里拉國家公園」建議時稱，香格里拉普達措國家公園試點區現狀面積602平方公里。2020年國家驗收組建議雲南省「合理佈局普達措國家公園空間範圍，按照生態完整性原則研究整合周邊具有重要生態價值的區域」。雲南省林草局最終決定，擬調入區域位於普達措國家公園試點區北部，涉及三江併流國家級風景名勝區和三江併流世界自然遺產的部分區域，總面積9.35萬公頃。與早前國家驗收組所建議的新增面積30.73萬公頃相比，銳減至三成。國家驗收組原建議的西北部區域被全部扣除。

雲南省林草局在綜述原因時指出，委員建議的「新增範圍」大部分位於雲南與四川交界處，存在歷史遺留的邊界糾紛。近年蟲草、松茸等資源利益驅動，兩省百姓爭奪資源引發的流血衝突事件多次發生。以涉香格里拉市東旺鄉為例，該區域位於兩省交界地帶海拔普遍在4000米以上，是為數不多的優質蟲草產地，自清朝雍正年間始釀糾紛。1949年後，也先後發生過多次武裝械鬥。最為嚴重的是2017年「5‧29」案件，造成4人死亡。此外，「新增區域」涉及酒店等大量旅遊設施，前期投入大，利益關係複雜；建議「新增區域」涉及村鎮、永久基本農田、礦業權、基礎設施建設項目等矛盾衝突。