曾偽造「聯合國和平大使」身分 投資《葉問3》虛報票房

稱曾赴奧巴馬白宮晚宴 被證偽

公開資料顯示，施建祥出生於上海崇明縣的長興島，早前通過投資移民方式取得香港居民身分。2015年，曾有大批媒體報道施建祥榮獲「2015年中國社會責任特別榮譽獎」，稱施建祥是聯合國和平大使、美中文化交流特使、中國電影基金會副會長，但有關說法被證偽造，聯合國沒有和平大使的稱號，而和平使者的華裔中也沒有施建祥。

此前，曾由被內地公安機關認定為傳銷組織的快鹿集團，其旗下菜苗網刊發快鹿創始人施建祥多篇專訪。其中包括施2014年受奧巴馬邀請到白宮參加年度聖誕答謝宴，後被查證該答謝宴為開放日活動。報道展示施建祥與奧巴馬的合影，也多是拼接而成。

施建祥曾在娛樂圈混迹多年。2016年其投資的《葉問3》在內地上映，涉嫌虛報票房收入「洗錢」，網上爆出「幽靈票」現象，即午夜場等冷門時段電影票售罄，他聲稱4天「創造」4億元人民幣票房收入，引來國家廣電總局調查，最終被認定《葉問3》虛報票房3200萬元。