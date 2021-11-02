中國外逃商人施建祥在美被捕 涉簽證欺詐 面臨最高10年監禁

上月28日出庭 官憂逃跑拒保釋

據美國之音報道，美國司法部一份日期標註為10月29日的聲明顯示，現年57歲的中國商人施建祥，近日於美國拉斯維加斯舉行的一次有關加密貨幣投資的會議活動上被捕。聲明說，施建祥於上月28日，在拉斯維加斯首次在美國聯邦法院出庭，聯邦治安法官認為他有可能逃跑，拒絕了保釋請求，下令在審判前將其拘留在邁阿密等待開庭。

司法部的聲明說，施建祥涉嫌在獲取美國非移民簽證的過程中撒謊，並用以此獲取的兩張簽證於2016年在邁阿密國際機場進入美國。聲明稱，施建祥在申請簽證時表示從未使用過其他姓名，但實際上卻持有另一份姓名為「牛隆」（Long Niu，音譯）的旅行證件，並在2017年2月以這份證件進入美國。施建祥還公開以「摩根‧施」（Morgan Shi）的名字居住在美國加利福尼亞州和內華達州。聯邦大陪審團的替代起訴書指控施建祥兩項欺詐和濫用美國非移民簽證的罪名。如果罪名成立，他將面臨最高10年的聯邦監禁和最高25萬美元的罰款。

2016年逃美 國際刑警列「紅通」

據中國公安部追逃資料顯示，施建祥為快鹿集團原董事長，持有香港永久居民身分證，2016年3月7日因涉金融犯罪外逃至美國。中紀委2018年發布的公告顯示，施建祥外逃後在中國政府的要求下，國際刑警組織於2017年1月將施建祥納入紅色通緝令名單。今年7月2日公安部簽發了施建祥B級通緝令，並懸賞一萬元人民幣。

投資《葉問3》 邀泰臣推加密幣被拒

美國之音稱，施建祥到美國後行事高調，在荷李活經營影視投資公司。2017年12月，還在紐約的一場募款活動上與時任美國總統特朗普合影。《華爾街日報》報道稱，施掌控一家名為「Moregain Capital Group」的投資公司為一個與特朗普和共和黨有關聯的政治行動委員會捐款5萬美元。報道還說，施建祥還在2019年試圖與在其投資製作的電影《葉問3》中露面的美國拳王泰臣合作推出加密貨幣，但被泰臣拒絕。

今年9月，美國證券交易委員會（SEC）取消了施建祥在美國控制的影視投資公司Moregain Pictures Inc.的所有證券。SEC說，2019年以來，這家公司一直沒有發布財務報告。

施建祥並非被美國拘捕的唯一紅通疑犯，儘管中美沒有引渡協議，但2001年3月兩國《關於刑事司法協助的協定》正式生效，這是中美第一個司法合作協定。2004年，遭通緝的中國銀行廣東省開平支行原行長許超凡在俄克拉荷馬州被捕，許2018年7月在結束了美國的刑期後被遣返中國受審。

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