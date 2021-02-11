300遊客仍滯留 內蒙稱食宿全免

中新社報道，內蒙古阿拉善盟盟委書記、額濟納旗旗委書記代欽介紹，截至10月30日，額濟納旗通過鐵路、公路等方式累計轉運遊客9114人。包括旅遊專列2375人，臨時專列1745人，旅遊包車2635人等。鐵路轉運遊客中，除安徽蕪湖游客專列於10月31日下午抵達外，其餘遊客已全部到達目的地，並做健康監測。

鄂爾多斯70萬年薪請教師

另外，據《中國新聞周刊》報道，產煤大城內蒙古鄂爾多斯市，日前以年薪60萬元（人民幣，約73萬港元）招聘清華大學、北京大學畢業生擔任中小學教師的招聘啟事。公告稱，清華、北大畢業生簽訂6年合同，年薪60萬元；非清華、北大畢業生，通過招聘者將獲1套約850呎住房或25萬元補貼；研究生以上可享約1050呎免費住房或30萬元補貼。

鄂爾多斯去年人均地區生產總值逾16萬元，高居內地第四名。負責招聘的工作人員表示，當地財政可以擔負高額費用。此前，深圳龍華的學校於2019年曾開出本科生年薪26萬以上，研究生28萬以上，全年帶薪休假165天以上的招聘條件。

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