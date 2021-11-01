江西鉛山1確診 全縣交通紅燈「軟封城」被轟

交警：已終止措施 無人受罰

據江西省衛健委消息，鉛山縣葛仙山鎮前天發現一人核酸檢測陽性，為葛仙村度假區工作人員。當日「鉛山交警」微信公眾號發布公告稱，應防疫需要，即日起鉛山縣紅綠燈統一調整為紅燈「軟封城」，前日晚上9時後，衝紅燈的車輛一律按照違章處罰，籲市民減少出行。

該公告引發民意反彈，遭大量網民抨擊。據《北京青年報》，鉛山縣交警大隊昨日表示，公告當日的應急措施，目前已無效，全縣紅綠燈交通信號也已恢復，並稱當晚無人受罰。

因應疫情，上饒鉛山鄰縣弋陽前天連夜啟動應急響應，在道路上設點盤查，對鉛山訪弋和前往鉛山人員、車輛問詢登記、體溫檢測、或及時勸返。江西衛健委昨稱，該省九江市柴桑區一名男子核酸檢測呈陽性，為鉛山確診者關聯病例。

另據《江西日報》報道，江西省委書記易煉紅前晚主持防疫會議時強調，要從速從快堅決打贏鉛山突發疫情這場阻擊戰、殲滅戰，盡最大努力讓疫情早見底、早清零，確保疫情不擴散、不外溢。

（新冠疫情）