患者曾訪 上海迪士尼萬聖夜突關門 遊客即場做檢測 今明兩日續閉園

上海迪士尼官方微博昨傍晚通報稱，接外省疫情通報，上海迪士尼樂園和迪士尼小鎮從即刻起停止遊客進入。浙江教育廳發布緊急通知稱，杭州一名新冠病例，曾在確診前於的10月30日上午6點30分，乘車前往上海迪士尼樂園遊玩，當日下午5時離開。

受此影響，上海迪士尼將在今日至明日閉門謝客。昨已入園準備過「萬聖節」的4.6萬遊客，被要求在離園時接受核酸檢測，及相隔24小時的再核酸檢測，兩次核酸陰性後，還要做好後續12日自主健康監測。上海市疫情防控工作領導小組辦公室昨發布緊急通報，要求前天及昨天曾進入上海迪士尼樂園和迪士尼小鎮的所有人士主動報備，並全程佩戴口罩立即前往醫院做核酸檢測。

兩確診 河北深澤全縣隔離

由於發現本土確診病例，哈爾濱教育局昨通知，要求全市教學機構暫停線下教學一周。河北省會石家莊下轄深澤縣同日亦發緊急通告，稱轄區新增兩宗感染病例，要求全縣就地隔離，取消一切文娛互動，及關閉所有私人診所。

孫春蘭促盡快遏制疫情

因應內地多省發生疫情，副總理孫春蘭上月28至30日到甘肅省蘭州市、天水市調研指導疫情防控工作時強調，要盡快遏制多點散發疫情及排查疫情跨區域傳播的漏洞，完善核酸檢測、信息共享、區域協查等防控機制，加快建立多點觸發的監測預警機制，守好外防輸入的第一道防線。防疫專家、中國工程院院士鍾南山上周六在出席第三屆中國醫師公益大會上表示，當前處於新冠病毒的活躍期，相信不到一個月的時間，內地能夠非常有效控制疫情。

（新冠疫情）