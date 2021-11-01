新一代艦載機 殲-31隱形戰機首飛曝光

與美戰機相似 料搭配彈射器

據美國軍事網站「動力」（The Drive）網站消息，一架藍綠色底漆的中國隱形戰鬥機原型機10月29日被拍到在空中飛行。該機外形與之前公開的FC-31隱形戰鬥機非常類似，但細節有多處改進，包括機翼採用可折疊設計、前起落架具備彈射器牽引桿、機首下方配備類似美國F-35隱形戰鬥機的光電瞄準系統（EOTS），以及重新設計的座艙罩等。這些設計使外界確認該機服役後將搭配使用彈射器的003型航母上。

美國「海軍新聞」網站消息，觀察員稱上周五發現的照片，顯示未來中國航母艦載機的兩種飛機，包括新型雙引擎隱形戰機和KJ-600艦載預警機。

殲-31由中國工程院院士、中航集團副總工程師孫聰任總設計師，其採用常規氣動佈局，配備DSI進氣道（蚌式進氣道）、傾斜雙垂尾及內置彈倉，具備典型隱形戰機的特徵，可被探測性較低，因此生存能力較高。在今年珠海航展上，殲-31再次亮相，一同展出的還有PL-15E導彈。

隨着新一代殲-31首飛，有關003型航母進展的消息也接連披露。有衛星圖顯示，003型航母甲板中部的兩大動力艙開口已經封艙倉但甲板的開口仍在，另外艦首甲板的電磁彈射器正在施工。

中國戰機首次成美軍假想敵

而在艦載戰機首飛的同一天，美國「動力」網站刊出由美國海軍假想敵部隊第12戰鬥機中隊（VFC-12）發布「常規頒獎活動的紀念照片」，照片後方有一架戰機垂尾噴繪解放軍戰機的典型標誌「黃色描邊、紅色八一飛翼」。這是首次有證據顯示VFC-12扮演美國海軍的假想敵，由以往的俄羅斯戰機轉變為中國戰機。