曾為12港人辯護 藺其磊被釘牌

根據藺其磊貼出的北京市司法局通知書，截至8月31日，由藺擔任合伙人的北京瑞凱律師事務所，已被「依法」註銷滿6個月，但他仍未獲其他律師所聘用，按規定註銷執照。如果不服決定，可在限期內向市政府申請行政覆議，或向北京市通州法院提起行政訴訟。

2018年被拒官方年度考核投訴不受理 藺斥常用伎倆

藺其磊昨對本報指出，他的律師所在2018年被官方拒絕接受年度考核，「我們找司法局，說要找律師協會，找律師協會又說你必須要找司法局」，律師所最終在今年1月被註銷。他們其後向上級法院提出投訴控告，都不獲受理。按照規定，律師若在六個月內，未被其他律師所聘用，牌照可被註銷。藺稱，後來找到新的律師所，並將勞動合同寄給司法局，但當局同樣不回應不處理。「一到期註銷，這是他們打壓人權律師的套路，連立案都不立案，談什麼依法治國，這還是首都的法院，堂而皇之地違法」。

「對法律失信心 但還是要上訴」

他又稱，12港人案只是他辦理的其中一個案件，「但這不僅僅是一個案件，以前辦很多（敏感案）、是長期性的」，「代理案件是律師本職工作，但在內地就要被冠上標籤、打壓迫害」。藺稱，對法律已經失去信心，但還是要按法律程序上訴，「除了法律，也沒啥別的路可以走了」。

藺其磊在去年的12港人案中，接受港大學生郭子麟的家屬委託，不過當時12名港人均獲安排官方代表律師。曾受家屬委託的維權律師盧思位與任全牛，今年初被當局吊銷牌照。

明報記者