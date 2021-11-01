美報告料新冠非生化武器 病毒起源「或永遠無法確定」

據美國之音報道，美國情報機構的報告還稱，情報部門可能永遠無法確定新冠病毒究竟是從動物傳染給人類還是從實驗室泄露出來的，但他們認為，這個病毒不是作為生化武器研發出來的。

外交部再斥報告「造假」

外交部發言人汪文斌昨表示，在美國情報部門8月發布這份所謂溯源問題解密版報告摘要時，中方就表明了堅決反對的態度。汪文斌說，新冠病毒溯源是一個嚴肅複雜的科學問題，應該也只能由全球科學家合作開展研究；動用情報部門搞溯源，本身就是將溯源問題政治化的鐵證。美國情報部門劣跡斑斑，造假、欺騙伎倆世人皆知。

王毅：反對抗疫政治化

另據新華社，國務委員兼外長王毅前日在羅馬會見世界衛生組織總幹事譚德塞。王毅說，團結是抗擊疫情最有力的武器；堅持團結合作，反對借抗疫搞「政治化」「標籤化」「污名化」。

前述官媒引述譚德塞表示，疫情是全球的公敵，世衛組織一貫堅持原則，不屈服於外部政治壓力，堅決反對「甩鍋」推責，堅決抵制抗疫「政治化」，將繼續秉持科學態度開展病毒溯源研究。

（中美角力）