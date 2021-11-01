王毅：台灣問題可顛覆中美關係 隔7個月再會晤 布林肯：反對北京單方面改變現狀

此次會見，被認為是年內中美兩國元首線上會議的重要鋪墊。由於此前美國表態撐台「參與聯合國系統」，加上台灣總統蔡英文承認有美軍在台，令台灣議題成為會見焦點。據外交部通報，王毅提到，台灣問題是中美之間最敏感的問題。一旦處理失誤，將對中美關係造成顛覆性、全局性破壞。最近一段時間，台海局勢再次緊張，美方多次稱這是中國改變現狀所造成的。「這完全不是事實，而是對國際社會的嚴重誤導。」

北京：華府續堅持「一中」

王毅強調，當前台海局勢的癥結，是因為台灣當局屢屢試圖突破一中框架，而美方對「台獨」勢力的縱容支持也難辭其咎。「我們奉勸美方意識到『台獨』的嚴重危害。要求美方奉行真正的一中政策，而不是假的一中政策；要求美方履行對中方所作的承諾，而不是背信棄義；要求美方真正落實到行動上，而不是說一套做一套。」

王毅又稱，這幾年，美方奉行錯誤的對華政策，使中美關係遭受全面衝擊。王毅指出，中美元首在兩次通話中達成的重要共識，是雙方重啟對話，避免對抗。當務之急是雙方把兩國元首的共識落到實處，「並為下階段的交往做好政治準備，提供必要條件」。

通報亦指出，布林肯重申美方將繼續堅持「一中」政策。布林肯表示，美方贊同美中應本着相互尊重的精神發展兩國關係，願同中方保持溝通，負責任地管理分歧，避免對抗甚至發生危機。

至於美國國務院聲明提到，布林肯強調兩國保持開放溝通渠道、負責任管控兩國競爭的重要性；兩國利益相交、可以開展合作的領域，包括朝鮮、緬甸、伊朗、阿富汗和氣候危機。美國關切中國一系列破壞基於國際規則秩序的行動，與美國及其盟友所堅持的價值觀和利益相悖，包括人權、新疆、西藏、香港、東海、南海和台灣相關的行動。

雙方無討論華高超音速武器

路透社引述國務院一名高級官員提到，形容會面坦誠、有建設性，布林肯向王毅清楚表明，華府並無改變一中政策，但反對北京採取令台海局勢升級的行動，亦反對單方面改變現狀。兩人沒有討論中國近期測試高超音速武器一事。

官媒大舉報道兩人「沒碰肘」

央視旗下的公眾號「玉淵譚天」披露，今次布林肯進入的是中國代表團駐地，並經側門進入。現場影片亦顯示，布林肯步入會議室後，王毅先舉起右手示意他站旁邊合照，布林肯點頭。官媒亦高調在各大網站，報道「沒碰肘」的細節。

（綜合報道）

（中美角力）

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