內地學者：阿富汗是疆最大外部威脅

東伊運或東突是「東突厥斯坦伊斯蘭運動」或「東突厥斯坦伊斯蘭黨」的簡稱，是1993年由新疆維吾爾人在巴基斯坦北部成立的聖戰組織。上海復旦大學國際問題研究院俄羅斯中亞研究中心主任趙華勝接受內地媒體訪問認為，「東突是影響新疆安全穩定的最大內部威脅，阿富汗則是其最大外部威脅」。

如今在外部威脅似有轉圜的機會，按官方說法，國內已連續5年沒有發生「暴恐」事件。不過，官方認為反華勢力「以恐遏華」、「以疆制華」的圖謀仍沒有排除。國家反恐辦7月14日在京召開記者會，國家反恐辦副主任、公安部反恐局局長劉雲峰指出，中國反對一切形式的恐怖主義，也反對將恐怖主義與特定地域、民族、宗教相掛鈎。

反恐局：西方污衊疆反恐措施

公安部反恐局副局長蔣力蘊接受本報訪問時表示，美國及西方對新疆反恐舉措的污衊，是在反恐等問題上持「雙重標準」的具體表現，是將反恐「政治化」、「工具化」，意在干擾中國反恐、破壞新疆穩定、挑撥民族關係和遏制中國發展。

（新疆專版）