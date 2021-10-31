不在乎高壓反恐 的士司機稱「現在很安全」

「十戶聯保制」鄰舖協防

山東泰安的張先生自2017年始接手和田迎賓路一間糧油店，他說新疆的「十戶聯保」反恐制度仍在，平日也有演練，不擔心安全問題。所謂「十戶聯保制」，是由毗鄰商戶組成民間反恐力量，當有「恐襲」發生，商戶可用店內的報警按鈕通報，同時周邊商戶亦會收到信號而採取相應行動，如迅速穿好防護裝備集結，警方則會在兩分鐘內趕到現場。

商家：透明袋裝錢沒人搶

買買提在和田鄉郊地方經營酒水生意，他的酒水就放院內空地供客人自選。他則和妻子在一旁烤肉烘饢（一種麵餅）。玉龍喀什河畔的和田玉石市場，是維族商家的集中地之一，每日有大量本地或外地玉石商人來淘貨。中午時分，記者見到兩名維族年輕人在檔口點着大量現鈔，便提醒「財不外露」，對方笑稱：「和田就算用透明塑膠袋裝上10萬元現金走在大街上，都沒人會去搶。」

可麗比偌爾的名字漢譯為「光一樣的內心」，她在和田朗如鄉汽車站旁有個「煎餅果子」攤檔，旁邊是一個傳統市場，裏面各攤位的店主均為維族人，有售牛羊肉、小吃和瓜果。可麗的煎餅果子用維族傳統香料改良，頗受當地民眾歡迎，平時檔前常排長隊。她表示對未來充滿憧憬，打算賺到錢「要第一時間換一個貴一點的爐子」。

（新疆專版）