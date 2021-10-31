走訪「恐襲」舊地 街坊對案發所知不多

烏魯木齊南站停用人迹罕

2014年，在烏魯木齊南站和公園北街早市，「恐怖分子」引爆「爆炸物」和持刀砍人，造成46死173人傷。如今烏市南站已不再是客運車站，周邊人流也十分少。公園北街則毗鄰《新疆日報》住宅小區和新疆區委宣傳部住宅區。當年新聞畫面中汽車衝撞的行人路上，也加裝了鐵護欄。在營業的店家均表示並無目擊當年的「恐襲」。如今早市也已關閉，公園內十幾名老人在下象棋或打麻將。

位於新疆大學南側的烏魯木齊賽馬場，是2009年「七五事件」發生後新疆當局在發布會上公布的5個「恐襲」嚴重區域之一，現由特警支隊駐守。「當時這邊很嚴重，聽說很多車在這裏被砸被燒」，搭載記者的司機說。但他所知道的也僅限於此。

數年沒恐襲 反恐設施仍最多

官方雖稱新疆數年沒發生「恐襲」，但反恐設施仍遠多於內地。當記者步出和田機場抵達大廳前，只見一排在內地其他省份機場絕見不到的安檢機。從喀什飛往烏魯木齊，過安檢時所有乘客都要脫鞋，鞋子則需過X光機。在市區，每隔數百米就有一間「便民警務站」，街上的巡邏警車頻繁駛過，一些大型超市，也有保安列隊巡邏。

放學時持槍警沿途屋頂戒備

和田市區內幾乎從酒店或大型商場，到士多及餐館，均設有安檢台，來客進門時需刷身分證並做人臉識別登記。在縣區鄉鎮，沿途還會遇到警方為反恐所設的檢查站，現在部分已用於防疫。和田鄉間學校放學時，所有途經校門口的車輛都被截停，警員會抽驗車輛，並護送學生返家。記者曾見到持槍警員在學生放學沿途的屋頂戒備。

境外電話卡在疆不能上網

此外，根據新疆反恐規定，除了入油的司機可進油站，同車的其他人須落車在油站外等候。司機進入油站前，需刷身分證登記。境外電話卡在當地不能上網，僅能打電話和發短訊。

（新疆專版）