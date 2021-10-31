維族駐村幹部：我是恐襲倖存者

新疆自治區政府發言人徐貴相3月底在北京稱，「新疆是開放地區，對於外國記者來疆採訪報道，我們一直秉持開放歡迎的態度」，又對外國記者說，「你們儘管大大方方去，可以自己去，也可以聯繫我們。如果遇到你所說的那種阻撓情况，你可以直接向我們反映」。因為這麼一句話，《明報》決定規劃一趟新疆採訪。當然明報不是外媒，只是內地語境中的「境外媒體」。

事實上，記者從4月底至5月中在新疆帶着各種疑問「大大方方」採訪，過程難說順利。甫抵新疆，記者便發生一宗「離奇」車禍，甚至驚動了港澳辦與中聯辦，也令逾半個月的採訪更添挑戰。在採訪過程中，又「巧遇」教培學員和講經人，事後才查證到他們曾出現在官方的發布會。儘管如此，記者在新疆走訪，走入維族人的家庭，接觸維族女工，也看到很多可能和外媒報道不同的東西。本報從今日起，每逢周日推出一輯報道，希望能引來思考，同時幫助讀者認識新疆。

2009年新疆「七五事件」過後，境內接連發生「恐襲」，造成大量民眾傷亡。地處南疆的和田墨玉縣，當時是「恐襲」頻生的地區之一，很多派到南疆支持建設的幹部成為目標。有維族駐村幹部說起當時的情况仍久久不能平復，她說有段時間很怕背後傳來電單車聲，總擔心車上的是「恐怖分子」，她並稱「在一定意義上，我是一名倖存者」。【系列一】

明報記者 鄭海龍

維族姑娘古麗曾在2014年前後在墨玉縣駐村約一年，記者約她在和田一間茶室見面，她講述了一些維族人遇襲的事件。「有一個維吾爾族女公務員被暴恐分子盯上，然後從後跟上割她的喉嚨。」「還有我駐村時認識的一個維吾爾族村警，非常好的人，兩個暴恐分子騎着摩托車（電單車）衝到他面前，用刀直接扎到他眼上，然後把他殺害。」古麗語帶顫抖地說。

稱恐襲針對幹部 有人遭插眼暴打

那個村警有兩女，最大的7歲。出事前，大女曾向父親索要一對滾軸溜冰鞋，父親答應等農閒時去阿克蘇採完棉花掙了錢就買。「結果錢掙到了，女兒卻永遠沒有等到父親帶她去集市，挑選她心儀已久的旱冰鞋，我想她這輩子都不會穿旱冰鞋了」，古麗說。

村警出事後，「那個女孩小小的身軀，戴着大大的白頭巾，天天坐在路邊，愣愣地，一句話都不說」。古麗試着與女孩溝通，「好半天，女孩失神地說，爸爸的眼睛不見了」。古麗向記者說：「我們當時去看現場，那名村警的頭與身體，只有一層皮連着。他們將他斬首了。」

從小在新疆生活的古麗說，「極端思想」出現後，改變了一些維族人的生活習慣，包括拒絕煙酒。「他們會強迫其他人也不允許抽煙喝酒，如果不從，可能會被暴打。即便那個是漢人。」記者從另一名駐村幹部處聽到一宗駐村幹部被殘殺的事件，古麗表示亦曾聽聞。那名駐村幹部稱，有一名漢族幹部因為有吸煙習慣，被村內兩名受「極端思想」影響的年輕人綁架到荒郊。兩人虐打了他逾兩個多小時，最後把他的頭割下，「整個過程還被他們錄下來」。

受訪者述兩斬首案 公開報道未見

古麗所說的事件，並未出現在公開報道中。據自由亞洲電台報道，2014年6月20日，墨玉縣芒來鄉發生一起哨卡襲擊案，襲擊者先刺倒兩名在卡亞什村站崗的工作人員，再反鎖大門，縱火燒死哨卡內休息的3名工作人員，但該案細節與古麗所說的3起恐襲案並不相同。

「他們（恐怖分子）殺人只有一個標準。你不認同他們的極端思想，不同他們一起剷除異教徒和發動『聖戰』，那麼你就是需要被剷除的異教徒。」古麗說：「在一定意義上，我是一名倖存者。而那些極端分子，應是全人類的公敵。」

清晨蹲旱廁聞「步聲」 捂嘴不敢走

古麗稱，有一段時間她對背後傳來的電單車聲非常敏感，總擔心車上的是「恐怖分子」。「我有清晨起夜的習慣，新疆的冬天天亮得晚，那天我去村中的旱廁方便，突然聽到廁所外有刻意壓低的腳步聲」，古麗說。

有人踩着枯枝殘葉，聲音由遠及近。「我捂着嘴不敢出一點聲，那是我平生第一次聽到自己的心在狂跳，我不敢走出去，但也不知在廁所是否安全。」不知過了多久，外面傳來上學小童的說話聲，她才站起來，但長時間蹲在旱廁，下肢痠麻動彈不得，「我情願那是一個偷窺的變態者」。

古麗稱，新疆在「極端化」影響最嚴重的時期，曾有鄰居向其父母提出，作為維族女孩，古麗是不是要穿上罩袍。而其父母支持她，認為女兒已成年有權自己選擇。「其實那些罩袍根本不是維吾爾族人的服飾，新疆維吾爾族人的服飾，自古就是以絢麗和鮮艷出名的『艾特萊斯』」，古麗稱。

（新疆專版）