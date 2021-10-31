黑省增27確診社區傳播 衛健委：恐會外溢

與早前內蒙甘肅疫情無關聯

綜合央視新聞、健康時報報道，與俄羅斯接壤的黑河市由於出現20多例確診，6個小區列為中風險地區，即日起當地市民的健康碼統一變更為「黃碼」。國家衛健委疾控局副局長吳良有昨在國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，黑河疫情自27日報告以來發展迅速，根據目前流調和病毒測序結果，本次疫情與近期內蒙古甘肅等省區的本土疫情均無關聯，是一起新的境外輸入病毒引起的疫情。目前新增病例主要通過全員篩查和主動就診發現，表示當地已發生社區傳播，並存在擴散外溢風險。

由自駕遊引發的此輪疫情目前仍未平息，國家衛健委新聞發言人米鋒昨稱，在近14天14省出現本土病例。顯示當前疫情仍呈快速發展態勢，防控形勢嚴峻復雜。據國家衛健委會數據，全國目前累計報告超過300多例本土新增確診病例。而且此輪疫情重症比例比歷次疫情都偏高。國家衛健委醫政醫管局監察專員郭燕紅昨稱，主要是此輪疫情60歲以上的患者佔40%，以往疫情60歲以上感染人群平均僅佔18.5%。

對於此輪疫情，中新網引述中國工程院院士鍾南山昨表示，相信在不到一個月的時間就能夠得到非常有效的控制。

（新冠疫情）