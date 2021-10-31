國台辦：統一後台財政收入可用於民生

陸委會：一廂情願 已被台人民拒絕

《北京日報》引述劉軍川在湖北舉行的「國家統一與民族復興」研討會上視像致辭表示，未來兩岸統一後，台灣同胞將從中受到莫大益處，「在國際上腰杆會更硬」；台灣的經濟發展將得到充分增進，「台灣的財政收入盡可用於改善民生」。

對此《聯合報》引述陸委會昨日回應批評，北京當局沒有認清國際現勢及兩岸關係現况，缺乏反思解決其內部治理困境，其蠻橫設定、一廂情願描繪統一後台灣發展路徑，早已被台灣2300萬人民堅定拒絕。陸委會表示，奉勸北京當局應面向其內部完善治理，正視其人民民主訴求，加速政治經濟改革，放棄對外霸權擴張及挑釁，才能真正謀求其人民福祉。

龍明彪同日在福建「海峽青年節」開幕式視像致辭時，直指台灣總統蔡英文今年雙十講話提出「四個堅持」是「進一步暴露了其謀『獨』本性」。龍明彪說，台獨分裂勢力目前氣焰囂張，實際上反映了其「內心虛弱和末日將臨的狂躁」，「今天囂張作惡的台獨頑固分子，必將被押上刑事審判台，釘在歷史的恥辱柱上」。