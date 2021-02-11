斥美等國圖台海搞突破 王毅：必付代價 稱除統一沒別途 陸委會：不接受專制政體設定路徑

新華社報道，王毅當地時間上周五（29日）在羅馬參加峰會期間表示，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土的一部分，這已經成為國際社會的普遍共識，也是各國共同遵守的國際關係準則。王毅強調，一個中國的歷史和法理事實不容挑戰，14億中國人民推進祖國和平統一的進程不可阻擋。台灣的未來除了與大陸實現統一，沒有其他的前途。台灣除了作為中國的一部分，沒有其他的國際法地位。

韓聯社：王毅晤韓外長或曾提台灣議題

此外，據韓聯社報道，王毅與韓國外交部長鄭義溶在上周五在場邊會談時，有可能在討論國際局勢時提及台灣議題等與美國立場衝突的問題，要求韓方予以協助。不過在新華社的報道中，則無有關內容。

對於王毅的說法，「聯合新聞網」引述陸委會昨（30日）晚回應表示：「中華民國是主權國家，完全符合國際法有關國家的要件，兩岸互不隸屬更是客觀事實，台灣從未屬於中華人民共和國。我方絕不會接受專制政體設定的路徑。」

而針對美國政府近期支持台灣「有意義參與」聯合國發表一系列言論，央視新聞報道，中國常駐聯合國代表張軍上周五向媒體發表談話，重申「一個中國原則和第2758號決議含義十分清楚，沒有任何政治操弄空間」，警告在台灣問題上玩火注定失敗。

北京促立陶宛勿作不可挽回決定

另外，歐洲理事會主席和歐盟委員會主席日前聯名回覆議員查詢，就立陶宛宣布同台灣互設代表處遭北京批評表達關切，稱此舉沒有違反歐盟的一個中國政策。中國外交部發言人汪文斌昨（30日）表示，堅決反對建交國同台當局進行官方往來，敦促立陶宛政府恪守同中國建交時所作莊嚴政治承諾，不要作出不可挽回的錯誤決定。又要求歐方應當採取正確立場，防止干擾中歐關係健康發展。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上周二（26日）表態支持台灣參與聯合國體系，同時鼓勵所有聯合國成員和美國一起，支持台灣參與聯合國體系及國際社會，引起中國的強烈不滿，外交部稱已向美提出嚴正交涉。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676