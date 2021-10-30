互聯網平台分三級 微信、淘寶、抖音迎「超級監管」

平台分6大類

市場監管總局在網站發布《互聯網平台分類分級指南（徵求意見稿）》《互聯網平台落實主體責任指南（徵求意見稿）》，提出互聯網平台擬劃分為網絡銷售類平台、生活服務類平台、社交娛樂類平台、信息資訊類平台、金融服務類平台、計算應用類平台等6大類，並按照用戶規模等劃分為超級平台、大型平台和中小平台3級。

超級平台用戶5億市值萬億

超級平台指同時具備超大用戶規模、超廣業務種類、超高經濟體量和超強限制能力的平台，包括平台上年度在中國的年活躍用戶不低於5億，核心業務至少涉及兩類平台業務，上年底市值（估值）不低於10000億人民幣等(見表)。內媒指出，按照這個標準，微信、淘寶、抖音、支付寶等APP將按照超級平台管理。

需建數據安全審查機制

根據意見稿，超大型平台經營者具有規模、數據、技術等優勢，應當發揮公平競爭示範引領作用，遵守公平和非歧視原則。同時，超大型平台還是海量數據的誕生地，其經營者應當建立健全數據安全審查與內控機制，對涉及用戶個人信息的處理、數據跨境流動，涉及國家和社會公共利益的數據開發行為，必須嚴格依法依規進行，確保數據安全。超級平台經營者應當至少每年進行一次風險評估，以識別其提供的互聯網平台服務可能引起的各種風險。

中國經濟網稱，劃定分級是為了精準施策，以更有針對性的規範監管保障用戶權益不受侵犯，促進平台更好發展。一方面，超級平台要承擔超級責任，接受「超級監管」。另一方面，超級平台往往就是全球該領域的領軍企業，「這些平台應當發揮自身優勢，在規範管理中實現健康長遠發展，成為中國在數字經濟時代建立全球優勢的排頭兵」。