北京聞風：密集外交季 中國頻發聲欲增影響力 ／文：鍾鳴九

中國近來踏入密集外交季。本周一，習近平在北京出席中國恢復聯合國合法席位50周年紀念會議，提出要加強合作，共同應對人類面臨的各種挑戰和全球性問題；維護聯合國權威和地位，共同踐行真正的多邊主義。隨後兩日，總理李克強參與東亞合作領導人系列會議，並就抗疫、促經濟復蘇、推動綠色發展等問題演說。

分析人士表示，秋季多是中國外交的密集期。作為全球化的受益者，中國一直奉行多邊主義。參與這些多邊組織活動，反映中國致力於推動在多邊主義基礎上的全球治理。

在近日多場多邊活動中，應對疫情、恢復經濟、能源問題等是各國政要的商討重點。南京大學國際關係研究院院長朱鋒表示，時下新冠疫情還在蔓延，世界經濟因為能源危機也出現新的緊張；面對如此局勢，各國應加強合作，進一步分擔責任，在共同協調行動的基礎上讓世界更快更好地從疫情及低迷經濟形勢的衝擊下走出。

除了一些共同話題，美國及受其「慫恿」的部分盟友也多次藉多邊場合打壓及污名化中國。日前，日本首相岸田文雄就在東亞峰會上發出一系列攻擊中國的言論。

正名釋「善意」抗圍堵

朱鋒認為，中方在聯合國、東亞峰會、G20等重要多邊合作機制下積極發聲也蘊含中美競爭及正名意味；中國要在國際社會積極亮相，講述中國的外交理念和主張，向國際社會傳達中國聲音，釋放中國善意，進一步提升中國影響力。

分析人士認為，本次G20會議主題為「人類、地球和繁榮」，相信疫情、能源、氣候、經濟、可持續發展等話題將繼續是討論重心。今次美國總統拜登親赴羅馬，有關中美競爭的話題或會再成場外焦點。

文：鍾鳴九