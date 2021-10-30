G20前夕與英揆通話 習倡增商貿往來談綠色發展

據新華社報道，習又指出，中方從戰略高度和長遠角度看待中英關係，希望英方尊重事實，全面客觀看待中國發展道路和制度；歡迎英方對華出口更多優質產品，也希望英方為中資企業提供公平、公正、非歧視待遇，中方也將為英國企業在華合作提供便利。他又說，雙方應以北京冬奧為契機，深化體育合作和人文交流。

稱中國碳中和需循序漸進

「挺英發揮COP26主席國作用」

COP26下月將在蘇格蘭格拉斯哥舉行。習近平強調，中方宣布碳達峰、碳中和目標，並提出一系列提高國家自主貢獻力度的舉措，意味廣泛深刻的社經變革，需要循序漸進和艱苦努力，重申加快綠色低碳發展的決心堅定不移。他說，中方支持英方發揮COP26主席國作用，堅持共同但有區別的責任原則，促使各國「將高雄心轉化為實實在在的行動力」。

約翰遜提淘汰煤能 關注疆港

新華社引述約翰遜稱，英方願同中方深化經貿、教育、清潔能源等領域合作，歡迎中國企業赴英投資合作，願意提供開放的營商環境；英方願與中方努力推動兩國關係發展。兩人通話後，唐寧街發言人發新聞稿，稱約翰遜在通話中表示，所有國家於COP26會上均需加強應對氣候變化的決心，包括淘汰煤炭能源。聲明又稱兩人均認知到在雙邊關係中有分歧和困難之處，約翰遜曾就新疆人權及香港民主受侵蝕提出關注。