派錢紓困 瑞麗促民眾「抵制謠言」 強制遷移者每月補貼600元 居民：只能以最低需求活着

指境外回流者陽性率維持兩成

瑞麗市政府昨在記者會表示，7月以來，瑞麗檢測境外回流人員，發現到716名新冠陽性患者。近期回流者中新冠陽性檢出率持續在20%以上，強調當地疫情防控仍處於關鍵期。市長尚臘邊表示，將進一步克服疫情帶來的不利影響，努力解決民眾關心關注的困難問題，呼籲民眾繼續理解和配合疫情防控工作，自覺遵守各項疫情防控的要求和措施，「自覺抵制謠言」。

邊境劃緩衝區 居民須「轉移」

瑞麗市副市長尹忠德表示，瑞麗市已在距邊境線50米至200米的範圍劃定疫情防控緩衝區，將緩衝區內的居民臨時轉移安置，並給予每人每月600元人民幣的臨時安置補助，疫後居民即可返家。至於全市大部分學生仍未能返校，副市長李茜則說，當地大部分學校達不到封閉管理要求，需展開網上教學；稱目前正加緊整合教學資源，採取臨時過渡安置、改造校舍等措施，保障學校封閉管理，達要求者下月5日起可安排回復面授。

副市長楊謀表示，離瑞審批渠道暢通，會據不同風險區和人群，制訂相應措施。他強調為確保疫情不向外傳播，不影響全省全國的疫情防控大局，必須繼續堅持嚴格的離瑞政策。「令人欣慰的是，至今未發生疫情外傳」。

央視引述雲報客戶端報道，當前瑞麗市疫情仍有零星散發，10月1日以來驗出19宗本土病例，包括2宗確診及17宗無症狀感染（隱形患者），仍有社區傳播風險。瑞麗從今年3月起開始封城，民生大受影響；周四在國務院聯防聯控機制新聞發布會上，有民眾於官方網站直播發布會時刷屏求救，惹來廣泛關注。

「當局禁受訪 遇採訪須上報」

瑞麗居民孫先生接受本報採訪時表示，當局確實給予生活困難的居民一些經濟補償和食物，惟遠遠不足以保證日常所需。在疫情防控的長期高壓環境下，很多基層居民已手停口停多月，甚至耗盡了不多的積蓄。「就算你有錢，很多東西你想買也買不到，老百姓也只是能以最低需求活着」。孫先生亦稱，目前當地貨源與價格仍未回復到疫前程度。另有受訪者表示，已接到當地網格員（類似社區民警）通知，不能以任何方式接受任何傳媒採訪，並要求若有傳媒採訪，須先報告政府部門，一切消息以官方通報為準。

《新京報》昨發表社論，稱防疫與民生並非對立，網民的關注不是政府依法行政的阻礙，而是強大助力；民有所呼，政有所應才能形成良性互動。

明報記者

（新冠疫情）

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