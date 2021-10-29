邊境線長 電騙犯回國自首增防疫壓力

公開資料顯示，與緬甸木姐鎮接壤的姐告國門社區，邊境線長4.18公里，沒有天然屏障，大多是以江、溝為界。《中國慈善家》昨報道，該處境外疫情輸入「防不勝防」。瑞麗一名政府官員表示，最近一輪疫情的壓力，與緬甸、柬埔寨等國的電訊網絡詐騙犯回國自首有關。

翻查資料，福建、江西、廣西等地在6月起，發布「擬註銷戶籍」的公告，勸偷越中緬邊境、滯留緬北的電訊詐騙犯回國，導致瑞麗集中隔離管理的壓力愈來愈大。邊境更出現回國的電騙疑犯大排長龍的奇觀。雲南省病例通報，昨日有4宗輸入個案；26日3宗無症狀感染，均是集中隔離管理密接人員核酸檢測中發現。

當局派人守邊打擊偷渡

除電騙犯，由於邊境綿長，當地嚴厲打擊偷渡，以防輸入疫情。據居民反映，現時市內的基層黨員、民兵、事業單位都參與了守邊任務，「條件艱苦，有些地點偏遠、路不好走，一班就是3天到一個星期，值完一班再換另一批人進」。瑞麗市前副市長戴榮里昨日撰文，呼籲國家派軍隊支援守邊的當地人員。

（新冠疫情）