前副市長求國家救瑞麗 官員稱「嚴管期」不需外援 否認長期封城

稱「人口50萬降到10萬」說法誇張

官員：20萬還是有的

瑞麗3月爆發疫情後，整個城市處於封控、陷入癱瘓，大批居民在網上求救，但帖文很快被刪。瑞麗當局昨發通報，指在前日（27日）召開疫情防控社情民意專題處置工作會，稱此次輿情充分暴露出民生保障的問題和不足，市委書記毛曉要求建立民生工作保障機制，重視社區網格工作，發揮好基層黨組織和群眾的橋樑紐帶作用，及時回應民意。當局成立由市委宣傳部牽頭的輿情管控專班，每日蒐集民意，送到相關領導、部門及時辦理。

不過，瑞麗市委宣傳部負責人接受內媒訪問，否認瑞麗長期「封城」的說法，「不是完全封閉狀態，只是嚴管期」，又稱老百姓的物資、生活保障沒有問題，是疫情持續時間太長，「難免會有一些情緒」。另一名官員則指，網上流傳的瑞麗「常住人口從50萬降到10萬」的說法，有些誇張，「20萬人還是有的」。

瑞麗前掛職副市長、作家戴榮里昨日發文，提到瑞麗缺乏雄厚經濟基礎，綿長的邊境線防護加上一輪又一輪的疫情支出，「人困馬乏的折騰、承擔艱巨的國門防護責任，讓這個小城無法再承受其重」。他呼籲國家應給予瑞麗大量財物支持，守邊亦要國家換防強有力的軍隊支持，讓當地公務員得以喘息。「請救救這個英雄的城市吧！」

文章獲得廣泛轉載，不過到了夜晚，瑞麗市長尚臘邊回應，戴榮里文章引用的資料「是四五年前」，又稱當地不需要外援，目前上級部門給予很多支持。戴榮里則指，文章發布後收到瑞麗市委書記、市長電話，「不在瑞麗了，那邊的情况不溝通了」。

居民批官員玩文字遊戲

有原本居與緬甸接壤的姐告邊境貿易區居民批評，當地官員的說法只是避重就輕、玩文字遊戲，事實上當地人不能隨時去菜市場、不能回去抵邊城寨，「做外貿的天天窩在家裏。外賣員因為怕健康碼變黃碼，都不敢應聘，菜價亦愈來愈貴」。居民曾先生則指，原本的居家隔離解除，變成一個個網格的控制，「你能在網格的街道行走，相當於把關在籠子裏的猴子，放到大一點的猴山」。

明報記者

（新冠疫情）