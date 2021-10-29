批捷參院「縱容」台外長訪問 華使館：將作必要反應

中央社報道，吳釗燮此訪會晤捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）和布拉格市長賀瑞普（Zdenek Hrib）等捷克政壇的友台人士，並在參院接受表揚。中國駐捷使館發聲明指出，一個中國原則是公認的國際關係基本準則和國際社會普遍共識，不容歪曲挑戰。中新社引述聲明強調，捷克少數人卑劣操弄和台灣當局謀「獨」挑釁註定不會得逞。「我們敦促捷克少數人趁早改弦更張，回到恪守一個中國政治承諾上來，以負責任的態度和行動維護和發展中捷關係。」

全國人大外事委員會昨發聲明，指捷克議會參議院和個人公然為「台獨」分裂活動提供平台，嚴重違背捷克國家向中方作出的政治承諾，嚴重損害中捷關係政治基礎，性質極為惡劣。「在台灣問題上搞政治操弄，必將自食惡果。」

捷議長：推動自由民主是義務

對於中國大陸的抗議，維特齊在參院主辦的記者會回應說，推動自由、民主和法治是所有人的義務，人不應該照他人的意願而活。他在布拉格會晤吳釗燮，證明捷克是一個主權獨立的國家。捷克參院外交、國防與安全委員會主席費雪（Pavel Fischer）也指出，歐洲議會20日以580票通過決議，呼籲提升歐台關係，如今捷克深化對台關係，其實是「站在很好的位置」。

此前，台灣國發會主委龔明鑫等率領的訪問團25日抵達布拉格，與捷克相關單位就網路安全、智能機械等領域的合作簽署諒解備忘錄。