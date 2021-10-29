王受文：不接受超出世貿義務要求

【明報專訊】國務院新聞辦昨日舉行世貿組織第八次對華貿易政策審議情况發布會。商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文表示，中國已完全履行了世界貿易組織（WTO）規定義務和自身承諾，強調部分成員國要求中國履行超出WTO義務，既不公平，也不能接受。
人民網引述王受文表示，中國對履行WTO義務和自身承諾，先後獲幾任WTO秘書長及絕大部分成員的肯定與認可。他舉例稱，中國曾清理法規和部門規章有2000多件，地方政府清理的地方性政策、法規有19萬多件，以適應WTO規則。同時降低貨物關稅，從入會時的15.3%，降至現時的7.4%，低於承諾的9.8%，接近發達成員標準。
王受文強調，中國對WTO爭端解決機制之前做出針對具體案件裁決也嚴格執行，儘管有些裁決對中國不利，「中國都認、都執行」。而日本、歐盟和美國等成員提出的批評，中國會認真對待，但要求中國履行超出WTO的義務，顯然是不公平、不合理的，不能接受。
在20日世貿組織針對中國採取的經貿政策開啟第八輪貿易審議議程，澳洲稱中國採取的策略包括「任意邊境檢查」、「無端拖延」進口許可，以及「徵收不合理的反傾銷和反補貼稅」，影響十多種澳洲商品貿易。美國則指摘中國存在強迫勞動、補貼國企、竊取知識產權等問題，日本、歐盟、加拿大、英國、印度等國提出要求中國應該放寬對外企的監管，繼續開放中國市場。
美撤中電訊營運 商務部：嚴正交涉
另外，在商務部例行記者會上，針對美國以國家安全為由撤銷中國電訊美洲子公司營運許可，商務部發言人束玨婷表示，中方經貿團隊已就此向美方提出嚴正交涉；中方將繼續採取必要措施，維護中國企業正當權益。