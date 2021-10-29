王受文：不接受超出世貿義務要求

人民網引述王受文表示，中國對履行WTO義務和自身承諾，先後獲幾任WTO秘書長及絕大部分成員的肯定與認可。他舉例稱，中國曾清理法規和部門規章有2000多件，地方政府清理的地方性政策、法規有19萬多件，以適應WTO規則。同時降低貨物關稅，從入會時的15.3%，降至現時的7.4%，低於承諾的9.8%，接近發達成員標準。

王受文強調，中國對WTO爭端解決機制之前做出針對具體案件裁決也嚴格執行，儘管有些裁決對中國不利，「中國都認、都執行」。而日本、歐盟和美國等成員提出的批評，中國會認真對待，但要求中國履行超出WTO的義務，顯然是不公平、不合理的，不能接受。

在20日世貿組織針對中國採取的經貿政策開啟第八輪貿易審議議程，澳洲稱中國採取的策略包括「任意邊境檢查」、「無端拖延」進口許可，以及「徵收不合理的反傾銷和反補貼稅」，影響十多種澳洲商品貿易。美國則指摘中國存在強迫勞動、補貼國企、竊取知識產權等問題，日本、歐盟、加拿大、英國、印度等國提出要求中國應該放寬對外企的監管，繼續開放中國市場。

美撤中電訊營運 商務部：嚴正交涉

另外，在商務部例行記者會上，針對美國以國家安全為由撤銷中國電訊美洲子公司營運許可，商務部發言人束玨婷表示，中方經貿團隊已就此向美方提出嚴正交涉；中方將繼續採取必要措施，維護中國企業正當權益。