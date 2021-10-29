斥美「切香腸」式與台軍聯 解放軍：將予反制

大陸國防部昨日例行記者會上，新聞發言人譚克非表示，「一個中國」是中美關係的政治基礎。中方堅決反對美方與台灣進行任何形式的官方往來和軍事聯繫；若美方繼續抱守「以台制華」幻想，企圖以「切香腸」方式實質提升美台軍事聯繫，中方將堅決予以反制和回擊。他又強調，「祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現」，解放軍「大義所在、動如雷霆，堅決捍衛國家主權和領土完整」。

孫亞夫：蔡英文「四個堅持」挑戰爭

另外，國台辦前副主任、海協會前副會長孫亞夫昨在《環球時報》撰文指出，蔡英文在雙十活動提到「四個堅持」，其中「自由民主憲政體制」，是民進黨拒絕和平統一的慣用手法；「互不隸屬」則是繼承李登輝「兩國論」且升級到空前張狂地步。

孫亞夫稱，「主權不容侵犯併吞」一說亦立不住腳，強調只有中國大陸才擁有對台灣的主權；至於「中華民國台灣前途，必須要遵循全體台灣人民的意志」，實際須由全中國人民共同決定。孫亞夫稱，蔡英文「四個堅持」，為應對台海形勢變化所做準備的方向完全錯誤，會挑起台海戰爭，最終可能一個也堅持不了。