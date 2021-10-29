證美軍在台協訓 蔡英文：沒想像多 台防長稱交流「沒進駐」 北京：分裂國家沒好下場

倘解放軍犯台 蔡：信美伸援手

據CNN專訪內容，蔡英文在26日表示，她有信心一旦中國武力犯台時，美國會向台灣伸出援手，儘管北京當局威脅與日俱增，但她沒放棄促進兩岸關係的可能，也願意在大陸的國家主席習近平同意下，雙邊坐下來談。在專訪中，蔡英文首度證實美軍在台協助訓練台軍，並說台灣是必須捍衛的民主「燈塔」，以彰顯全球對民主價值的信任。

CNN指出，華府與台北斷交轉與北京建交時，最後一批駐台美軍已於1979年撤離，蔡英文成為台灣幾十年來首位承認美軍仍在台從事訓練任務的總統。蔡英文沒有說明目前美國軍事人員在台確切數字，僅說沒有大家想得那麼多，「我們與美方大範圍合作，用意是增加我們國防力」。

WSJ曾稱20多人 在台輪調逾一年

《華爾街日報》本月7日引述未具名官員說法指出，美軍特種作戰及支援部隊約20多名成員駐台訓練台陸軍，美軍陸戰隊則與台軍從事小艇訓練。官員說，美軍已在台至少一年，採輪調模式，意味美軍成員不同時間赴台協助訓練。

對於蔡英文證實美軍在台協訓，邱國正昨在立法院備詢前表示，台美兩軍在各層次及領域頻繁交流，任何團隊或友邦的協助一定對台灣有幫助，但守護台灣仍要靠自己，不能完全指望他人。國民黨立委江啟臣質詢，稱解放軍對台用兵的七大條件之一，就是有外籍軍隊進駐台灣。邱國正解釋，美軍有到台灣協助訓練，這是屬於交流範疇，但沒有美軍部隊進駐。

國台辦：打擊台獨分裂不計成本

澎湃新聞報道，大陸外交部發言人汪文斌昨主持例行記者會時回應稱，堅決反對美方同台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，反對美方干涉中國內政，又敦促美方應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定。汪文斌指出，民進黨當局的謀「獨」行徑絲毫改變不了台灣是中國一部分的鐵的事實，也撼動不了國際社會普遍認可一個中國原則的穩固格局。「凡是數典忘祖、分裂國家的人從來沒有好下場」。

國台辦發言人馬曉光亦表示，民進黨當局不斷進行「台獨」挑釁，是破壞台海和平穩定、升高台海局勢風險的根源；民進黨當局「以武拒統」、「倚美謀獨」，拿台灣民眾的血汗錢購買軍火，只會給台灣民眾利益帶來損害，給島內帶來兵災。馬曉光又稱，打擊「台獨」分裂行徑不計成本。「任何人不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力！」

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676