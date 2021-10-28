發長聲明撐台參與聯國 美卿：務實問題非政治

美國之音報道，布林肯發聲明後補充，稱這符合美國在《台灣關係法》、三公報和六項保證之下的「一中政策」。布林肯也透過Twitter強調，台灣是美國的重要伙伴，也是民主的成功故事，「台灣應該有意義地參與聯合國體系，尤其當我們面臨空前的全球挑戰時」。

中方向美提嚴正交涉 台：應對全球挑戰關鍵

台外交部回應布林肯推文表示感謝，稱布林肯對台灣有意義地參與聯合國活動、機制和會議的支持，是成功應對全球挑戰的關鍵。

中國駐美大使館則發文駁斥，美國近來變本加厲，不斷利用各種場合炒作台灣問題，助台拓展所謂「國際空間」，公然挑戰一個中國原則。中方對此表示強烈不滿、絕不接受，已多次表明中國的嚴正立場並向美方提出了嚴正交涉。外交部發言人趙立堅昨亦敦促美方恪守承諾，不向「台獨」勢力發出錯誤信號，以實際行動維護中美關係的政治基礎。