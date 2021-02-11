大陸7機繞台 首派武裝直升機 分析指針對登島作戰 台：陸機今年飛入西南空680次

台灣國防部網站周二發布空情動態指出，當日，解放軍派出3架運-8、2架殲-16、1架米-17直升機和1架武直-10武裝直升機於日間繞台；其中3架運-8包括運-8指通機、運-8技偵機、運-8遠干機。台空軍派遣空中巡邏兵力應對，防空導彈追蹤監控。

運-8指通機首現 協調空中兵力

運-8指通機、武直-10直升機及米-17直升機是大陸軍機去年繞台以來，首次出現的直升機機型，後者更為武裝直升機。資料顯示，運-8指通機在2017年7月才正式亮相，全機外觀有多支刀狀天線，代表該機專門處理空中大兵力的協調和管制。台媒指出，其重要性可能遠超作為繞台「熟面孔」的運-8反潛機等其餘反潛或電戰機。另據「ETtoday新聞雲」指出，武直-10直升機又稱「霹靂火」，是攻擊型直升機，為解放軍陸軍航空兵的中型武裝直升機，主要任務為戰場火力支援；米-17直升機屬於運輸、多用途直升機，可搭載40人或4噸物資。

台灣國防部昨表示，今年以來解放軍軍機飛入台西南空域已超過680架次，但台軍持續充實軍力，展現自我防衛決心。

《環時》：美艦機今年抵中國沿海2000次

內地《環球時報》同天引述解放軍軍事科學院研究員曹延中表示，據統計，今年以來美艦機抵近中國島礁、沿海偵察近2000次，美方立即停止對華高頻度抵近偵察是當務之急。曹延中稱，這種高頻度抵近偵察危害中國主權安全，加劇地區緊張局勢，必然引起中方的堅決反對，也不可避免增加擦槍走火的風險。

台陸委會主委邱太三日前針對解放軍近期台海活動稱「已達準戰爭狀態佈局」，國台辦發言人馬曉光昨回應表示，言論暴露民進黨當局一面制造兩岸對立對抗，一面假意宣稱「維持現狀、希望和平」的虛偽本性，也進一步暴露了其顛倒是非、渲染大陸「軍事威脅」，不斷謀「獨」挑釁的真實意圖。