大陸禁進口台番鬼荔枝 世貿下周處理

中央社引述WTO新聞官普契奧（Fernando Puchol）稱，台灣針對大陸暫停進口水果所提出的「特定貿易關切」（ specific trade concern，STC），確認已列入WTO食品安全檢驗與動植物防疫檢疫（SPS）委員會11月3日至5日舉行的例會議程。據熟悉WTO人士說明，這是台灣首次針對水果輸出案向中國提出「特定貿易關切」。

台提特定貿易關切 陸方有義務答詢

根據WTO規則，提出「特定貿易關切」主要是會員在一段時間之雙邊諮商未達成果時，則可在SPS會議上提出。在此機制下，對方有義務在會場針對提問做出回應，以及展開雙邊溝通，但若一直未獲回應，接下來可以考慮提出爭端解決。

據中新社報道，在昨日國台辦例行新聞發布會上，馬曉光強調，海峽兩岸的事務是一個中國內部的特殊事務。解決這個問題的根本途徑，是民進黨當局應切實負起監管責任，從源頭上解決相關問題，不要再繼續搞政治化操弄。關於暫停台灣水果輸入，馬曉光表示，大陸方面非常完整、多次向台灣有關方面通報過情况。

大陸今年3月起暫停台灣鳳梨進口，9月19日再通知台灣番鬼荔枝與蓮霧多次驗出有害生物介殼蟲，因此暫停輸入。台農委會防檢局10月初強調，台灣輸出農產品均符合國際規範及中國大陸規定，對大陸片面暫停有關水果輸入，嚴重影響貿易且不符科學證據及國際規範，無法認同。