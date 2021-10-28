病例集中貿易區 居民送島隔離期滿禁回家

「武漢那麼嚴重72天也解封了」

小王表示，瑞麗都在做邊境貿易，但口岸四月關閉，「不進不出，貨僵着不動，我們沒有收入來源」。但因貨物都在姐告的倉庫，她也無法離開。當地不復工不復產半年有餘，當局亦沒有生活補貼，「打了電話投訴就問『你是流浪者、乞討者嗎？』」小王稱，唯一訴求是回歸正常的生活秩序，「想和別人一樣。武漢那麼嚴重72天也解封了，為甚麼小小瑞麗這麼麻煩？」

當地人批政府趁「空城」拆違建

另一名姐告居民彭先生指出，自己較早前已從姐告區出來，但政府近期整治當地的違法建築，認為當局趁着「空城」的時機拆遷，「要拆掉大棚、倉庫，但這些都是歷史遺留問題，他為甚麼這麼火急火燎？如果姐告疫情不安全，為甚麼還要請民工拆違建呢？不增加風險嗎？」

瑞麗市10月1日召開姐告「兩違」專項清理整治工作會議，稱對違法建築實施「六先拆」，包括拆除黨員和國家公職人員的、安全隱患大的、影響鄉村振興及城鄉規劃的違法建築。

（新冠疫情）