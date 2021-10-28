瑞麗封控7月癱瘓 有人組「離瑞軍團」 居民：40萬人剩10多萬 當局昨調整離瑞措施

工作上學受阻 店舖關門商家走人

多名居民反映，瑞麗市3月底出現疫情，到了6月解封後，7月4日再次有疫情，至今仍處於封控狀態。「很多企業、做生意的都準備離開瑞麗了，半年沒有一分錢的收入，小孩都在家裏上網課，菜市場和超市都關門了，高速不讓進出，而且每隔幾天一次核酸」，居於瑞麗主城區的曾先生指出，留下來的都是有負擔、走不了的，他亦扎根瑞麗三十年，無法輕易離開，「做珠寶玉石的都做不下去，原來人口四十萬，現在人口就剩十二三萬了」。

目前暫無法確定當地實際人口總數。但翻查4月瑞麗全民核酸檢測數字，當時官方通報採集的樣本有38.2萬份；到了7月，只有26.5萬份。

曾先生又指出，7月份新一輪疫情爆發後，每個網格（內地實施網格化管理）每天只有兩個離瑞名額。有不滿隔離政策的居民，建立名為「離瑞軍團」的微信群，最後被公安詢問。瑞麗市公安局八月曾通報，稱部分網民因不滿居家隔離措施，建群煽動、策劃遊行抗議。公安指出，多人及時承認錯誤，最終對11人給予警告、訓誡處理。

政府強制線上訂菜 居民嘆捱貴菜

在封控期間，居民按政府要求只能線上訂購蔬菜肉類。但多名居民反映，菜價比一般的貴，有失業的居民從親友處採購蔬菜到路邊賣，但城管白天會抓人，居民只好晚上買菜，「原來賣珠寶的攤，變成了賣菜攤，滿大街賣菜，變成瑞麗的奇觀」。曾先生批評當局處理一刀切，「必須有一個比較人性化的政策，不能讓瑞麗作為祭品，來獻祭中國的防疫形勢一片大好，這邊的百姓也要生活。」

「政策須人性化 不能讓瑞麗成祭品」

生活在姐告邊境貿易區、緬籍居民小王則稱，7月6日因居住小區出現疫情，被當局要求隔離，隔離結束後無法返回，只好投靠朋友在瑞麗市區居住，至今有家歸不得（見另稿）。

瑞麗當局昨天公布一系列措施，稱回應社會關切的問題。內容提到要按「因地制宜、精準實施、分類防控」，建立「封閉區（紅區）、管控區（黃區）和防範區（綠區）」三級管理。申請離瑞人員，根據這三區劃分，分別進行7天、14天、21天集中隔離後，可辦理離瑞手續。瑞麗又將為符合條件的企業減免租金2000萬元人民幣，對八類重點人群發放抗疫救助金等。

當局仍要求，牢牢守住疫情「不輸入、不反彈、不外傳」的底線，「封閉區」要做到足不出戶；「管控區」足不出村；「防範區」非必要不外出。並要全面加強社會面管控，各網格定期、不定期開展「敲門見面行動」，農貿市場、保供超市採取限流管理方式，允許居民採購。

明報記者

（新冠疫情）

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