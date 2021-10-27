男子殺武漢村書記五口 警未披露動機

據內媒報道，武漢市蔡甸區一村莊裏，擔任代理支書一年多的張啟紅，周日（24日）晚在家中遇害。他與老伴倒在客廳後，媳婦抱着不滿一歲的孩子下樓查看，亦在樓道遇害，其後樓上兩個孩子再遭毒手。整個犯案過程20多分鐘，其後一人被救回。

駕車逃走撞斃一人 殺司機搶車再跳橋

疑犯行兇後，凌晨駕車逃到蔡甸城區，其間撞斃了一名過路的女子，隨後又失事撞向路邊石墩。他攔下一輛過路的白牌車，並殺害30多歲的男司機，搶車逃逸。警方通報透露，高姓疑犯在周二凌晨，逃跑至長江大橋後跳橋自殺，但沒有披露男子犯案動機。家屬方面指，疑犯是在外地生活的村民，年輕時曾坐過十多年監。

有村民說，張啟紅負責防汛工作十多年，去年因為職位空缺才被臨時推選做代理書記，今年亦即將退休，認為他受人愛戴，不知道他與誰結怨。

案件令不少網民聯想到，發生在本月10日，福建莆田市村民歐金中因房屋糾紛，持續上訪五年不果，最終因衝突再起，殺害鄰居造成兩死三傷的事件。歐其後被指拒捕並自殺，引起社會廣泛同情。他的前妻歐某香因送食物給歐，近期被當局以包庇罪，執行指定居所監視居住。