內蒙官員防疫不力免職

內蒙增36本土確診 擅外出者「見一抓一」

內蒙古疫情方面，當局通報截至昨日上午8時，新增36宗本土確診，其中額濟納旗佔35宗。在核心城區達來呼布鎮，當地有近萬名遊客滯留，相當於該鎮常住人口三分之一，大部分是中老年人；當局為滯留遊客，每日提供一餐正餐及即食麵等糧食。額濟納旗的旗委書記陳占雲，因履職盡責和落實不力遭免職，他的職位將由阿拉善盟盟委書記代欽兼任。代欽昨早已到當地督導疫情防控工作，強調確保群眾遊客足不出戶，對不聽勸阻擅自外出的，「見一個抓一個」。

北京加強防控 清華出校要審批

北京加強防控措施，雍和宮今起暫停開放。清華大學昨發出通知，暫停非全日制研究生進校上課，強調「非必要不出校、非必要不離京、非必須不出境、非必要不聚集」，需出校並在京內活動的同學，要申報審批通過，方可出校。

（新冠疫情）