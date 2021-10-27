多省開展3至11歲兒童接種 打國藥科興新冠滅活疫苗

專家：抗體水平與成年人相同

澎湃新聞報道，湖北省衛健委前天（25日）發出通知，稱據國務院新冠肺炎疫情聯防聯控機制和省新冠肺炎疫情防控指揮部統一部署，在持續做好12歲以上人群接種工作的基礎上，湖北省將啟動3至11歲人群新冠疫苗接種。浙江省金華、衢州、平湖等城亦發布相關通知。其中金華市和平湖市前日表示已動上述人群疫苗接種工作，接種者可在監護人陪同下前往就近的新冠疫苗接種點接種，也可以按照學校通知統一接種。衢州市展開時間是在周日。

監護人須同意陪同接種

海南省海口市，湖南省的常德、益陽、永州等地啟動時間則更早。其中海口市及益陽市自上周六啟動，常德市和永州市於周日啟動。福建、安徽阜陽等地亦將工作計劃提上日程。各地通告稱，兒童接種需經醫生評估，並由監護人簽署同意書，監護人需全程陪同接種。

中新社引述湖北省疾控中心未具名專家表示，學校屬於人口密集場所，輸入疫情易造成局部傳播流行。且部分兒童染疫可能發展為危重症，甚至死亡。湖北表示，兒童疫苗接種依然實行居民免費，免疫程序為間隔3周2劑次，原則上不能與其他疫苗同時接種。既往新冠病毒感染兒童，可在感染6個月後接種1劑新冠病毒疫苗。

目前，北京生物、武漢生物和北京科興公司生產的新冠病毒滅活疫苗均被列入接種藥品單。湖北省疾控中心專家稱，臨牀數據顯示，兒童疫苗安全性良好，抗體水平和成年人相同，接種不良反應主要為發熱和接種部位疼痛。另據國家衛健委疾病預防控制局統計數據，截至前天，內地累計報告接種新冠病毒疫苗22.48億多劑次。

（綜合報道）

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