劉鶴耶倫視像通話 同稱加強宏觀政策溝通

劉鶴與耶倫通話後，商務部及官媒新華社發布了不足200字的簡訊。此前，劉鶴與耶倫曾於6月2日視像通話，本月9月，劉鶴亦曾與美貿易代表戴琪視像通話。

在華盛頓，美財政部周二凌晨發布新聞稿說，耶倫向劉鶴坦率地提出了美國關切的議題，但沒有對具體議題作出進一步說明。據美國之音報道，此前，耶倫說，美中去年1月達成的第一階段貿易協定未能解決世界這兩大經濟體之間最緊迫的爭端，並對前特朗普政府對中國徵收巨額關稅的方式提出質疑。

官媒評論：向更具體領域推進

相隔半個多月時間，中方牽頭人與美國兩機構「掌門」進行了今年以來的第二輪通話。官媒《經濟日報》旗下微信公眾號「陶然筆記」稱，這是中美兩國經貿團隊在積極落實中美元首9月10日通話精神。

「陶然筆記」稱，本次通話延續了此前的形式和基調，內容則各有側重。另一方面，兩處變化值得關注。一個是這一輪兩次通話中，此前「坦誠、務實、建設性的交流」變成了「務實、坦誠、建設性的交流」。這反映出中美經貿團隊在重啟交流後，溝通向更深層次更具體領域推進。另外，時隔一年多，「宏觀政策溝通協調」再被提及。這不僅說明務實經貿溝通切實推動中美關係向正軌回擺，而且反映出當前世界經濟復蘇面臨極為嚴峻的形勢。「這種局面下，中美合作，兩國和世界都會受益；中美對抗，兩國和世界都會遭殃。」

（綜合報道）

（中美角力）