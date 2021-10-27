全軍裝備會議 總結「十三五」部署「十四五」 習近平：全面開創武裝建設新局面

稱「十三五」武裝建設取歷史成就

央視新聞報道，會議總結了「十三五」時期武器裝備建設情况，部署了「十四五」時期武器裝備建設任務，就構建武器裝備現代化管理體系進行了研究討論。習近平強調，「十三五」時期，解放軍武器裝備建設實現跨越式發展、取得歷史性成就，為提升國家戰略能力特別是軍事實力提供了堅實物質技術支撐。

張又俠：加快武裝現代化

中央軍委副主席張又俠（圖）在會議上強調，要把握新時代武器裝備建設歷史方位，加快構建武器裝備建設新發展格局，匯聚推進武器裝備建設強大合力，全力以赴加快武器裝備現代化，在新的起點上推動武器裝備建設再上一個大台階。

7常委參觀「十三五」科創展

另據新華社報道，習近平昨下午還參觀了國家「十三五」科技創新成就展，強調科技創新在中共黨和國家發展全局中具十分重要地位和作用，要求全國廣大科技工作者面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康，加快實現高水平科技自立自強。

習近平參觀了北京展覽館，展覽以「創新驅動發展 邁向科技強國」為主題，通過1300多件實物、200多件模型等，集中展示「十三五」以來取得的重大科技成果。展覽重點展示「九章」量子計算原型機、第二次青藏高原綜合科考研究、「天機」類腦晶片等基礎前沿重大突破，以及散裂中子源、「慧眼」衛星等科學裝置。

另外，在「面向經濟主戰場」展區，重點展示國家新一代人工智能開放創新平台、「京華號」國產最大直徑盾構機等。「面向國家重大需求」展區，則展示中國空間站模型、火星車、嫦娥五號、奮鬥者」號全海深載人潛水器、集成電路裝備、全球首個第四代核電高溫氣冷示範堆、「國和一號」核電機組等國之重器等。

中共中央政治局其他6名常委李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正，及國家副主席王岐山分別參觀展覽。

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