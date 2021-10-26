內蒙促留家抗疫 逾萬遊客滯留

國家衛健委昨通報，前天內地新增本土確診病例35宗，涉內蒙古、貴州、甘肅、北京、河北、湖南、陝西7省市區，其中內蒙古有19宗。此外，北京、雲南、四川各新增1宗本土隱形患者。

據微信公眾號「中國額濟納」消息，內蒙古額濟納旗新冠病毒防控工作指揮部前晚發布公告，自昨日零時起，將對廣大居民和遊客實行足不出戶（店）的居家抗疫措施。不聽勸阻擅自外出並造成嚴重後果者，將依照法律法規嚴格追究民事、刑事責任。「極目新聞」稱，額濟納旗常住人口約3.5萬人，目前有近萬名遊客滯留。

甘肅做兩次檢測陰性可返程

此外，甘肅省至今仍有數百名外地遊客滯留。甘肅省文旅廳副廳長萬學科表示，非中高風險區滯留遊客和非密接、次密接滯留遊客，在獲得不少於間隔至少24小時的兩次核酸檢測的陰性報告後，可在24小時內申請返程。確診病例將就地隔離治療，待恢復健康，符合出院條件並完成留院觀察後方可返程。當局表示，截至前日，已安排98名滯留遊客返程。

（綜合報道）

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