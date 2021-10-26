闊別3年重返華為 有員工歡呼 孟晚舟：團隊愈戰愈勇

據多段流傳在內地互聯網的短片，孟晚舟穿一身黑衫，面帶微笑，在多人簇擁下，走上辦公樓台階。在不遠處，數十名華為員工舉着手機在拍攝。另一段拍攝於一個大堂的短片顯示，孟晚舟還未出現在鏡頭中，現場已響起歡呼和掌聲，多名佩戴工牌的人舉有「主角光環」字符標牌及氣球夾道歡迎。孟晚舟在歡呼和掌聲中高舉雙手致謝，並與歡迎的人擁抱。現場人士高呼：「女神、女神，歡迎歸來。」

有人呼「女神」 大堂經精心佈置

歡迎孟晚舟的大堂現場有氣球等物品，顯示該場地被精心佈置。《第一財經》引述一名華為員工表示，短片拍攝地點是在華為深圳阪田園區B1區。

孟晚舟隨後在現場發表感言。她說，「回到公司，來到你們身邊，看到你們的笑臉，聽着你們的笑聲，那麼熟悉，那麼親切，又是那麼的自然……過去三年，雖然相隔萬里，但我們同舟共濟，真心從未走遠。過去三年，雖然晝夜顛倒，但我們勠力同心，情誼更加深厚。過去三年，雖然舉步維艱，但我們披荊斬棘，團隊愈戰愈勇。沒有一座高山不可踰越，沒有一片汪洋不可飛渡，這就是我們不變的信念，謝謝大家的守候，也謝謝公司。」

孟晚舟於2018年12月過境加拿大時在溫哥華國際機場被捕，加方應美國要求扣押孟晚舟超過3年。此舉導致中加關係陷入冰點。美國司法部9月底與孟晚舟達成協議，暫緩起訴她涉嫌違反美國制裁令；加拿大法院隨即終止對她的引渡聆訊。孟於9月25日晚，乘坐中國政府包機抵達深圳寶安國際機場，此後按防疫政策要求隔離。據《深圳特區報》稱，昨日，是華為創始人、孟晚舟父親任正非的生日。