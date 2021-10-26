意媒：中國逼梵蒂岡與台斷交

教廷要求先設北京使館

華逼「選邊站」陷兩難

報道指在中美角力下，教宗方濟各為了台灣問題承受中國很大壓力。梵蒂岡內部近幾個月非常憂慮台海衝突升級，認為局面「非常危急」，擔憂新冷戰一觸即發，台灣恐因此喪失獨立自主地位。

一名教廷核心外交官首度對梵中台關係提出框架，中國向教廷要求關係正常化的前提是「必須與台灣斷交」，教廷則持續回應，稱希望能先在北京設立駐華大使館，再審視教廷與台灣的關係。教廷匿名官員說，因為教廷在中國派駐使節這步一直未實現，只能持續維持現狀，希望局面不要變得更壞。

報道指出，教廷目前處境比3年前簽署梵中協議時更窘迫，因為中國崛起向外擴張，引發國際與周遭國家緊張，美國在各地結盟對抗中國的形勢明顯，讓教廷的「軟實力」外交手段捉襟見肘，教廷傾向與中國維持對話，談判對象卻不斷逼教廷「選邊站」，讓教廷陷入兩難，因為教廷根據傳統從不主動與任何國家斷交。

台灣目前僅存15個友邦，教廷是台灣在西方世界唯一邦交國。中央社報道，台灣外交部對有關報道不評論，發言人歐江安昨強調，台梵邦誼友好，各項溝通管道暢通。