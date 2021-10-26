台：決議未授權中國代表台灣人

據中央社，台外交部發言人歐江安表示，「第2758號決議」只決定聯國內有關中國代表權席位問題，並未授權中華人民共和國在聯合國體系，代表台灣人民。她強調，只有台灣的民選政府，才有權在聯合國體系等國際場域代表台灣2350萬人民，「中華人民共和國政府沒有一天統治過台灣，無權在國際上代表台灣人民」。

美國務院撐台參與聯國

在中國紀念會議前，美國國務院率先發表聲明，稱美台官員透過視像會議，討論支持台灣「有意義地」參與聯合國，貢獻專業知識以因應全球挑戰。較早前，美國國務院亞太副助卿華自強亦提出，中國誤用2758號決議施壓聯國阻台灣參與，並呼籲會員國加入美國行列，支持台灣有意義參與聯合國。

中國外交部發言人汪文斌昨稱，50年前通過的聯合國大會第2758號決議，已從政治、法律和程序上解決中國在聯合國的代表權問題。台灣當局企圖拓展所謂國際空間，實際上是謀求擴大台獨分裂空間，必將以失敗告終。中方敦促美方恪守一中原則和中美三個聯合公報規定，遵守第2758號決議，停止與台灣官方往來，停止發表不負責任言論，不以任何形式向台獨勢力發出錯誤信號，損害中美關係、破壞台海和平穩定。