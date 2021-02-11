「入聯」50年 習：規則非個別國家決定 學者：強調聯國193會員 淡化「西方標準」

京高規格紀念 與古特雷斯視像對話

北京高規格紀念恢復聯國席位50周年，紀念會議在人民大會堂舉行，中國在聯國工作的外交外事人員代表、各國駐華使節等200多人與會，聯合國秘書長古特雷斯以視像形式出席。新華社報道，習近平在講話中指出，中國恢復在聯合國的一切權利，是中國人民的勝利、世界各國人民的勝利。強調恢復席位50年，是中國和平發展、造福人類的50年。

講話聚焦50年來，中國參與聯合國的成果。習表示，中國人民始終維護國際公平正義，為世界和平與發展作出重大貢獻。習又稱，中國人民始終維護聯合國權威和地位，踐行多邊主義，中國維護聯合國憲章宗旨和原則，維護聯合國在國際事務中的核心作用。

習多次提到反對霸權主義及強權政治，堅持多邊主義，稱文明沒有高下優劣之分，只有特色、地域之別。他強調，國際規則只能由193個會員國共同制定，不能由個別國家和國家集團來決定。

古特雷斯：願與中方加強合作

習之後又以視像方式會見古特雷斯，古特雷斯表示，國際社會需要加強團結合作，堅持多邊主義，單邊主義完全不可接受。習提出的全球發展倡議，對促進全球平等和平衡具有重要積極意義，聯合國完全支持，願同中方加強合作。

50年前的10月25日，聯合國大會通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切權利，承認中華人民共和國政府代表是中國在聯合國的「唯一合法代表」。昨日多家官媒大篇幅報道50周年紀念，《人民日報》稱之為「世界正義力量的勝利」。針對北京高規格紀念，香港智明研究所研究總監許楨對本報表示，中國之於聯合國、聯國之於中國都是重要支柱。一方面中國恢復席位後，大大疏通與西方國家的關係，對北京而言是「新中國的外交勝利」。

許楨：聯合國框架對中國更有利

許楨認為，另一方面，習講話仍旨在中美關係，主張世界事務應以聯合國規範處理。190多國的國情、歷史、政治體制等不同，愈強調多元，愈淡化中國與發達國家之別，即毋須遵從「西方標準」。在聯合國框架下，應對西方對中國在政治體制、在外交的爭議，對中國實際上有利，「是北京想爭取的局面」。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676