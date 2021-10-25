播疫風險續擴 5省區停跨省遊京馬拉松延期

內地上周六（23日）新增43宗確診，其中26宗本土個案。國家衛健委在記者會上通報，本輪疫情133宗個案，106人都與旅行團傳播鏈有關，涉13個旅行團或自駕遊。此輪疫情呈快速發展態勢，目前全國5個中高風險地區，北京、內蒙古、貴州、甘肅及寧夏均已暫停跨省旅遊。國家衛健委疾控局副局長吳良有稱，部分病例的呼吸道樣本病毒核酸載量高，顯示排毒量大，傳播力強，引起續發傳播的風險較高。

北京再多5宗本土個案以及1宗無症狀感染。當局昨通報3宗「涉疫違法典型案件」，其中昌平區兩名居民從內蒙旅遊返京後，出現喉痛發燒，仍外出就餐、邀請多人打牌；旅行途經地升級中風險地區後，未向社區報告，僅去藥店購買探熱器及藥物。公安已展開刑事調查。當局昨亦進一步收緊防疫措施，賓館、酒店等單位，要為旅客早晚量體溫；對隱瞞旅居史密切接觸史、出現症狀不報告者要依法處理。

內蒙「疫源」衛健委主任撤職

另外，此輪疫情爆發的集中地內蒙古額濟納旗，昨新增12宗確診。因疫情防控不力，該地多人被問責，衛健委主任、副主任「調度指揮不得當」，被免去職務。

（綜合報道）

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