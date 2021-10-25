宜蘭1分鐘兩地震 6.5級近50年最大

震央位處宜蘭南面

閩港市民有震感

綜合台媒報道，宜蘭下午先後發生兩次地震，第一次在1時11分發生6.5級地震，震央位於宜蘭南面的南澳鄉，震源深度66.8公里，全台都有震感，初步估計為今年最強震。相隔約一分鐘，附近的大同鄉亦發生5.4級地震，震源深度67.3公里。連接宜蘭至花蓮的蘇花公路，山坡有碎石滑落，擊中一輛私家車，車頭受損。有超市貨架的貨物跌滿一地。礁溪鄉有溫泉店的招牌以及交通燈墜下。新北一棟20樓頂樓的吊臂因地震折斷，幾成90度懸掛半空，幸無人傷亡，當局派人到場加固。

招牌墜吊臂斷 捷運一度停

宜蘭縣、花蓮縣、新北市、桃園市、台北市多處震度達4級，台北捷運一度暫停營運，檢查車站和路軌安全。台鐵部分列車亦因延誤，共影響1.7萬名旅客，至下午5時許全部路線方恢復正常。台灣女子組合S.H.E成員陳嘉樺（Ella），地震一刻在台北，「突然後面一聲巨響，店家天花板掉下來了，我真的是嚇瘋了！」台北市議員陳怡君稱，回程取車時卻遇見「磚塊雨」落下，差10秒就被砸中。

料未來3天有餘震

台氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，今次地震成因是隱沒帶（震源位置較深）引發，6.5級與5.4級地震的能量釋放相差約40倍，不排除未來3天內再發生4級以上的餘震，惟呼籲民眾毋須擔心，因地震震源深，震度不會有想像中大。

廣東、香港、福建均有震感。內地自然資源部海嘯預警中心判斷，今次地震不會引發海嘯。內地大量網民在微博發帖，「桌子突然抖起來，以為是路邊過了什麼重型卡車」、「車身前後抖動，彈簧擺件搖得厲害，以為自己缺氧了」。

香港天文台在facebook稱，逾10名本港市民報告稱感到地震，震動維持十數秒；初步分析地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第III（三）度，即室內有感，類似小型貨車駛過的震動。