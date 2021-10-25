美潛艇月初南海撞不明物 台智庫料海圖失真

康湼狄格號潛艦碰撞事故發生後，多名官兵受傷。中央社報道，台灣國防戰略與資源所政策分析員江炘杓撰寫文章「美國最強核動力攻擊潛艦到底撞到什麼？」，指出美軍對事故資訊嚴格保密，難免引起各方揣測，可能原因包括碰撞他國潛艦或商船、鑽油平台錨鏈、沉船貨櫃或人工魚場、無人潛航器、大型水中生物、海底山脈、海底隆起或海中突起的岩礁等。

江炘杓以排除法分析，認為美潛艇極可能是因缺乏更新海底地形圖，而肇生撞到海底山脈事故。他表示，美國海軍測量艦在1990年代已大致將南海海底地形、底質、深度等特性調查得非常仔細，但經30年大小規模不等地震或地殼擠壓等因素，導致海底地形發生變化可能性不能排除，因此唯一的可能就是使用已失真的海底地形圖。

衛星圖指潛艇停靠關島基地

另據美國軍事網站The Drive「戰爭地帶」（War Zone）專欄上周五（22日）發表的文章，首次披露了康湼狄格號核潛艇在撞擊事件之後的衛星照片。衛星圖像顯示，預計該潛艇目前應停靠在美軍關島基地的碼頭上。