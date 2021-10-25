國考報名 1.5萬人爭西藏郵局職位

中新網報道，本次國考共有75個部門、23個直屬機構參加，計劃招錄3.12萬人，昨日報名截止。和往年一樣，國稅系統仍是今年報考大戶，一些職位通過審查的人數逾2000人。以國稅四川省得榮縣稅務局「一級行政執法員（二）」一職為例，該職位計劃招錄1人，截至前日，已過審3,053人。因報名熱度高曾登上網絡熱搜榜的西藏阿里地區郵政管理局「一級主任科員及以下」一職，已吸引了1.5萬餘人報名。該崗位已有9,890人通過報名資格審查，5,454人等待資格審查。

須做資格審查 深圳海關無人過審

據國家公務員局網站發布的報名人數較少職位統計，截至前晚8時，仍有1000餘個職位報考人數較少，其中212個職位過審人數為零。

報考人數較少的職位一般限制條件較多。以深圳灣海關緝私分局「一級警長及以下 」一職為例，該崗位要求考生最低有兩年基層工作經驗，且身分需為大學生村官、農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、大學生志願服務西部計劃、在軍隊服役5年或以上的高校畢業生退役士兵之一，要求法學相關專業，英文的四六級分數不得低於425分。該崗位計劃招錄5人，截至前晚10時，該崗位依然無人過審。

華圖教育研究院專家鄭文照分析，報名人數較多的職位往往少限制、報考門檻低。總體來看，本次國考計劃招錄規模超過3萬人，較上年度增長明顯。報名自啟動以來，考生報名熱度就顯現出來，報名人數較上年同期有所增加，預計本次國考報名將成為近幾年熱度較高的一年。據國家公務員局網站消息，本次國考筆試將於11月28日舉行。