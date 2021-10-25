日視津輕海峽為「咽喉」

最窄19.5公里 俄出洋最便捷通道

津輕海峽位於日本本州與北海道島之間。它西通日本海，東接太平洋，長約130公里，是第一島鏈地帶北部的重要海峽。1977年，日本頒布了《領海及毗連水域法》，規定領海寬度為12海里，但在附則中，特別注明有四處特定海域實施3海里領海制。包括指庫頁島和北海道之間的宗谷海峽，北海道和本州之間的津輕海峽、本州南岸的大隅海峽和對馬海峽東西水道。

津輕海峽曲折狹長，最窄處僅19.5公里，是俄羅斯太平洋艦隊進出大洋的最便捷通道。而本州南岸的大隅海峽則是東海、黃海沿岸的港口和日本東岸之間相互交流往來的海上要道，最窄處亦不足30公里。由於二戰後日本需依賴美國軍事保護。上述劃定便於美軍艦自由進出進而對蘇聯實施防衛部署。即便美國裝載核武器的軍艦和飛機穿越上述區域時，亦可不受佐藤榮作提出無核三原則限制。而3海里領海寬度之外的公海區域，任何國家的無害船隻通過，符合國際法規。