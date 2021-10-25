日視津輕海峽為「咽喉」

【明報專訊】中國和俄羅斯海軍過去都分別多次穿越過津輕海峽。由於該條海峽最窄處只有19.5公里，日本戰敗後特地將包括津輕海峽在內的四處特定海域實施三海里領海制，以方便美國軍事力量進出，對蘇聯作防衛部署。同時避免與日本無核三原則（不製造、不擁有和不運進）發生衝突。由於其軍事戰略地位，使日本將之視為「咽喉」。
最窄19.5公里 俄出洋最便捷通道
津輕海峽位於日本本州與北海道島之間。它西通日本海，東接太平洋，長約130公里，是第一島鏈地帶北部的重要海峽。1977年，日本頒布了《領海及毗連水域法》，規定領海寬度為12海里，但在附則中，特別注明有四處特定海域實施3海里領海制。包括指庫頁島和北海道之間的宗谷海峽，北海道和本州之間的津輕海峽、本州南岸的大隅海峽和對馬海峽東西水道。
津輕海峽曲折狹長，最窄處僅19.5公里，是俄羅斯太平洋艦隊進出大洋的最便捷通道。而本州南岸的大隅海峽則是東海、黃海沿岸的港口和日本東岸之間相互交流往來的海上要道，最窄處亦不足30公里。由於二戰後日本需依賴美國軍事保護。上述劃定便於美軍艦自由進出進而對蘇聯實施防衛部署。即便美國裝載核武器的軍艦和飛機穿越上述區域時，亦可不受佐藤榮作提出無核三原則限制。而3海里領海寬度之外的公海區域，任何國家的無害船隻通過，符合國際法規。