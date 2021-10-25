中俄10艦首聯航 高調繞日本 稱嚴守國際法

據日本放送協會（NHK）、《產經新聞》等日媒報道，中俄10艘軍艦於上周一首度通過位於北海道和本州之間的津輕海峽進入太平洋，隨後後南下。日防衛省於上周四確認聯合艦隊在伊豆群島附近航行。上周五在高知縣足摺岬南方約180公里的太平洋朝西航行後，通過大隅海峽進入東海，這也是日本防衛省首度確認中俄兩國艦艇同時通過大隅海峽。

日媒：中俄行動「前所未見」

防衛省分析意圖

日媒稱，中俄兩國軍艦採取的行動「前所未見」，日防衛省除着手分析意圖外，還持續加強對聯合艦隊的警戒和監視。《解放軍報》稱，「記者在現場看到，日本海上自衛隊的飛機幾乎一路伴飛，還派出多型艦艇跟蹤我編隊蒐集情報。」據「日經亞洲」報道，上周四凌晨4時左右，有兩架軍用直升機分別從中國和俄羅斯的護衛艦上起飛。作為回應，日本航空自衛隊緊急出動戰機。兩架直升機在沒有侵犯日本領空的情况下返回各自護衛艦。

10艦聯航 穿越津輕海峽

「人民海軍」微信公眾號證實，10月17日中俄聯合軍演結束後，中國海軍南昌艦、昆明艦、濱州艦、柳州艦、東平湖艦與俄海軍「克雷洛夫元帥」號指揮艦、「潘捷列耶夫海軍上將」號和「特里布茨海軍上將」號大型反潛艦、「響亮」號和「阿爾達爾·齊堅扎波夫」號護衛艦共10艘艦艇及6架艦載直升機組成聯合編隊，組織實施了首次海上聯合巡航。

中俄聯合編隊從彼得大帝灣出發，橫渡日本海，穿越津輕海峽，經西太平洋南下，穿越大隅海峽進入東海。中國國防部亦通過微信公眾號稱，中俄海軍在日本海、西太平洋、東海海域開展聯合巡航，並組織聯合航渡、聯合機動、實際使用武器等科目演練。又強調「巡航期間，聯合編隊嚴格遵守國際法有關規定，未進入其他國家領海。」

自衛隊戰機出動 中俄直升機起飛

解放軍北部戰區海軍副司令員柏耀平評價此次聯合行動稱，今次中俄海上聯演和聯合巡航具有高效，更貼近實戰需求，通過聯合巡航，增強中俄兩國海軍共同應對海上安全威脅能力。 針對戰場態勢瞬息萬變快速提高應變能力，中方編隊指揮員的戰略意識及指揮戰術得到大幅提升；官兵實戰化素養、實戰化水平亦得到提高。

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