自駕遊群組擴散逾百人 發燒邀友打牌 京增至7人感染

《北京青年報》引述北京市疾控中心副主任龐星火稱，22日12時至23日11時，北京新增3宗確診病例，其中1人為早前北京疫情自駕遊旅行團成員，另兩人為確診成員的密切接觸者。截至目前北京自駕旅行團5人全部確診。官方調查指，15日，返京的旅行團1名成員發燒，體溫最高達39℃，服藥後未緩解，持續間斷發燒。同時，其妻於19日亦發燒至39℃。但兩人均未正式就診，且發病後先後兩次邀請朋友到家中打牌，導致兩名牌友確診。

國家工作組促甘肅嚴控旅行團活動

另據央視報道，自17日陝西發現同一個由上海出發的7人自駕遊旅行團有人檢測核酸陽性後，截至23日，該傳播鏈已擴散至113人，影響範圍涵蓋內蒙古、甘肅、寧夏、青海、陝西、河北、北京、湖北、湖南、貴州10個省區市。

據國家衛健委通報，22日內地新增38宗本土確診，其中甘肅蘭州市新增13宗確診。有12宗為雲南旅行團成員，包括10名遊客、1名導遊及1名接車司機。國務院聯防聯控機制綜合組甘肅工作組組長、國家衛生健康委副主任雷海潮強調，要立刻管控在甘肅各類旅行團組活動，就近就地觀察，集中上門開展核酸檢測。

陝西省疾控中心官方微信公眾號昨日公布，17日凌晨接獲2宗外省核酸檢測陽性遊客病例標本後，即啟動病毒全基因組測序工作，顯示該病毒分型為Delta變種病毒。在本輪疫情前，陝西本土病例中並無Delta病毒，因此與陝西接收的境外輸入病例的病毒基因組同源性較低，無關聯性。

陝西通報新一輪Delta疫情

測序結果上報中疾控後，初步分析認定該變種病毒與同期內蒙古二連浩特疫情、新疆霍爾果斯疫情的毒株無關聯性，為一輪新的疫情。目前外省旅行團另外5份病例標本的測序也已完成並上報中疾控，22日確診的3例標本測序工作亦在進行中。

（綜合報道）

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