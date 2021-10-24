美參議員提「台確保法案」緩台海局勢

美參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）與參議員蘇利文（Dan Sullivan）20日推出名為「確保常態往來支持台灣安全行動法案」。中央社引述馬基的新聞稿表示，必須找尋方法緩和台海緊張局勢，以免誤判。這法案與美國在「台灣關係法」承諾一致，持續支持台灣有意義參與國際社會、協助台灣抵禦台海脅迫，同時採取明確行動避免區域衝突。

美批誤用聯大決議 京：台沒資格入聯

21日，美國務院東亞暨太平洋事務局副助卿華自強（Rick Waters）表示，中國大陸錯用聯大2758號決議，阻止台灣參與國際事務。中新社報道，中國駐美使館發言人22日對此回應，稱美方罔顧事實、混淆視聽，本質就是要在國際上製造「一中一台」，公然挑戰一個中國原則。中方堅決反對，並向美方提出嚴正交涉。發言人強調，無論過去、現在還是將來，台灣都是中國領土不可分割的一部分。「台灣作為中國領土不可分割的一部分，根本沒有資格加入聯合國。」

1971年10月25日，聯大通過2758號決議，恢復中華人民共和國在聯合國的席位。