美參議員提「台確保法案」緩台海局勢

【明報專訊】美國近日頻就台灣問題發表意見，美參議員日前又聯合推出涉台法案，期望透過對台資助對話機制與架構平台，減少誤判並提高透明度，以降低台海衝突風險。而中國駐美使館針對美官員有關中國大陸利用聯國決議打壓台灣的說法表示「堅決反對」，稱已向美提出嚴正交涉。
美參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）與參議員蘇利文（Dan Sullivan）20日推出名為「確保常態往來支持台灣安全行動法案」。中央社引述馬基的新聞稿表示，必須找尋方法緩和台海緊張局勢，以免誤判。這法案與美國在「台灣關係法」承諾一致，持續支持台灣有意義參與國際社會、協助台灣抵禦台海脅迫，同時採取明確行動避免區域衝突。
美批誤用聯大決議 京：台沒資格入聯
21日，美國務院東亞暨太平洋事務局副助卿華自強（Rick Waters）表示，中國大陸錯用聯大2758號決議，阻止台灣參與國際事務。中新社報道，中國駐美使館發言人22日對此回應，稱美方罔顧事實、混淆視聽，本質就是要在國際上製造「一中一台」，公然挑戰一個中國原則。中方堅決反對，並向美方提出嚴正交涉。發言人強調，無論過去、現在還是將來，台灣都是中國領土不可分割的一部分。「台灣作為中國領土不可分割的一部分，根本沒有資格加入聯合國。」
1971年10月25日，聯大通過2758號決議，恢復中華人民共和國在聯合國的席位。